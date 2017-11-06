Бензобак "Русского радио" всегда полон!

И мы доливаем его три раза в день!

- внимательно слушай эфир,

- запоминай и суммируй все заправки дня,

- по сигналу ведущего - звони в студию по телефону 8(727)2 506 600

и назови сколько литров в баке.

Итоговый объем мы дарим тому, кто правильно его назовет!

От сорока до шестидесяти литров каждый день!

Слушай, считай, заливай! Вместе с Русским радио!

(Подробнее о правилах участия читайте в разделе "АКЦИИ")