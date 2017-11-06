'26', 'height' => '26')); ?> Слушай! Считай! Заливай!
Бензобак "Русского радио" всегда полон!
И мы доливаем его три раза в день!
- внимательно слушай эфир,
- запоминай и суммируй все заправки дня,
- по сигналу ведущего - звони в студию по телефону 8(727)2 506 600
и назови сколько литров в баке.
Итоговый объем мы дарим тому, кто правильно его назовет!
От сорока до шестидесяти литров каждый день!
Слушай, считай, заливай! Вместе с Русским радио!
(Подробнее о правилах участия читайте в разделе "АКЦИИ")