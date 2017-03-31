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'26', 'height' => '26')); ?> Поехали по стране

PostDateIcon31.03.2017 09:17 |

100l benzinaitog

Поехали по стране! С Русским Радио!
Весь апрель мы дарим 100 литров бензина каждый день!
Заправляйте автомобиль и "Поехали по стране!"
- Внимательно слушайте эфир.
- Запоминайте в какой город отправились предыдущие участники игры.
- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600
- Назовите города и села названные предыдущими участниками.
- Заливайте по 25 литров бензина! 4 раза день
Заправляйте автомобиль и "Поехали по стране " вместе с Русским Радио!

 

 

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