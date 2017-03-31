Поехали по стране! С Русским Радио!

Весь апрель мы дарим 100 литров бензина каждый день!

Заправляйте автомобиль и "Поехали по стране!"

- Внимательно слушайте эфир.

- Запоминайте в какой город отправились предыдущие участники игры.

- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600

- Назовите города и села названные предыдущими участниками.

- Заливайте по 25 литров бензина! 4 раза день

Заправляйте автомобиль и "Поехали по стране " вместе с Русским Радио!