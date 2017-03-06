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'26', 'height' => '26')); ?> Поехали в гости

PostDateIcon06.03.2017 07:00 |

poehali v gosti

Поехали в гости! С Русским Радио!
Весь март мы дарим 90 литров бензина каждый день!
Заправляйте автомобиль и "Поехали в гости" к родным и близким по всему Казахстану!
- Внимательно слушайте эфир.

- Запоминайте в какой город отправились предыдущие участники игры.
- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600

- Назовите города и села названные предыдущими участниками.
- Заливайте 30 литров бензина!
- И расскажите в каком городе живут Ваши родственники!
Заправляйте автомобиль и "Поехали в гости" вместе с Русским Радио!

 

 

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