Поехали в гости! С Русским Радио!

Весь март мы дарим 90 литров бензина каждый день!

Заправляйте автомобиль и "Поехали в гости" к родным и близким по всему Казахстану!

- Внимательно слушайте эфир.

- Запоминайте в какой город отправились предыдущие участники игры.

- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600



- Назовите города и села названные предыдущими участниками.

- Заливайте 30 литров бензина!

- И расскажите в каком городе живут Ваши родственники!

Заправляйте автомобиль и "Поехали в гости" вместе с Русским Радио!