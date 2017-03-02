'26', 'height' => '26')); ?> Комплименты любимым
Можно долго искать лучший подарок любимой, но ничто не заменит ей нежных слов!
Говорите с любимыми часто!
Говорите с любимыми долго!
Говорите им комплименты!
Говорите хотя бы по телефону...
- Внимательно слушайте эфир.
- Запоминайте слова-комплименты
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- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600
- Назовите 3 слова-комплимента, прозвучавшие в этот день!
- И выиграйте смартфон!
Говорите комплименты любимым вместе с Русским Радио!
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