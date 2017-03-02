Можно долго искать лучший подарок любимой, но ничто не заменит ей нежных слов!

Говорите с любимыми часто!

Говорите с любимыми долго!

Говорите им комплименты!

Говорите хотя бы по телефону...

- Внимательно слушайте эфир.

- Запоминайте слова-комплименты

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- По сигналу ведущего дозвонитесь в студию по телефону 8(727)2506600

- Назовите 3 слова-комплимента, прозвучавшие в этот день!

- И выиграйте смартфон!

Говорите комплименты любимым вместе с Русским Радио!



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