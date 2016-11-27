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PostDateIcon27.11.2016 10:24 |

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Наступает Год Огненного Петуха!

Встречай его с Русским Радио!
- слушай внимательно эфир
- запоминай время, когда кукарекает петух
- по сигналу ведущего звони в студию по т.8(727)2506600
- называй точное время, когда кукарекал петух и выигрывай по 10 000 тнг за каждое "кукареку"
Наш Петух поет с утра до ночи!
ВНИМАНИЕ! Призы выдаются сертификатами ТД"Sulpak"на сумму в тенге соответственно выигранному призу.
Подробности на www.sulpak.kz или в любом магазине "Sulpak".

 

 

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